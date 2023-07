Weil der Wasserstand der Elbe so niedrig war, fuhren Ausflugsschiffe zwischenzeitlich nur auf dem Mittellandkanal ab dem Schiffshebewerk Rothensee, unter anderem zum Wasserstraßenkreuz. Nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hatte der Elbpegel an der Strombrücke in Magdeburg Anfang Juni bei 66 Zentimetern gelegen.