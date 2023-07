Die Ursache für das Fischsterben in der Milde bei Kalbe scheint gefunden. Die Umweltbehörde kommt in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass höchstwahrscheinlich Sauerstoffmangel die Ursache für den massenhaften Tod der Tiere war.

Ausgelöst haben könnten diesen Mangel demnach mehrere Umstände. Dazu zählen starke Regengüsse Mitte Juni. Diese hätten nach wochenlanger Trockenheit dazu geführt, dass in dem Fluss Schlamm aufgewirbelt wurde. Die darin enthaltenen Nährstoffe seien im Wasser abgebaut worden, was sehr viel Sauerstoff verbraucht habe. Da zu der Zeit das Wasser laut Untersuchung relativ warm war und auf Höhe der Mühle in Kalbe auch nur langsam abgeflossen ist, könnte der Sauerstoff dort vollständig aufgebraucht worden sein.