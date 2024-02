Hohe Kakaopreise belasten Firmen in Sachsen-Anhalt

Der Rohstoff Kakao ist derzeit so teuer wie nie zuvor. So kostete eine Tonne Rohkakao an der Rohstoffbörse in London zuletzt umgerechnet knapp 5.500 Euro. Zum Vergleich: Anfang Januar hatte der Preis noch unter 4.000 Euro gelegen, im Februar 2023 unter 2.500 Euro. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie erklärte, gestiegene Rohstoffpreise und Löhne können zu Kostensteigerungen führen, die tendenziell an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden könnten.

Bildrechte: imago images / Xinhua