Im Fall der vermissten Inga aus Schönebeck soll eine neue Website zur Aufklärung der Geschehnisse beitragen. Ingas Mutter Victoria Gehricke richtet sich auf der Internetseite mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit und ruft erneut auf, jede noch so kleine Beobachtung, die mögliche Zeuginnen und Zeugen an dem Tag gemacht haben, zu melden. Ihr Appell: "Helfen Sie bitte, den Fall endlich zu lösen!"

Sie wisse nicht, ob ihre Tochter noch am Leben sei, gebe die Hoffnung aber nicht auf, heißt es in dem Statement weiter. "Mein eigenes Leben verbringe ich seither in quälender Ungewissheit. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Inga denke. Ich will trotz allem am Leben bleiben für meine anderen Kinder und damit ich da bin, falls Inga eines Tages gefunden wird."