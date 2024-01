Ahata Hleizer ist mit ihrer Mama Nataliia aus der Ukraine nach Stendal geflüchtet. Der Sport hat sie willkommen geheißen.

Zu Beginn sprach das Mädchen kein Deutsch. Doch zusammen mit ihrem Trainer fand sie eine gemeinsame Sprache: Schach.

Mittlerweile spricht sie nahezu perfekt deutsch. Und kann sich über einen geteilten ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften freuen.

Ein stachliger Begleiter im plüschigen Gewand: Das ist der Dino namens Dame. Mehr als nur ein Glücksbringer für Ahata Hleizer. Aus der Hand gibt die Zweitklässlerin ihn nicht – auch beim Schachspielen nicht. "Weil er mein Freund ist", erklärt sie einfach. Mama Nataliia ergänzt: "Sie ist den ganzen Tag mit dem Dino unterwegs. Sie schläft mit dem Dino. Sie isst mit dem Dino. Sie liest mit dem Dino. Und natürlich spielt sie auch Schach mit dem Dino." Der Dino Dame und Ahata sind ein Team. Ein Team, das sich in anderthalb Jahren unfassbar viel erarbeitet hat. Ein Team, das unzertrennlich ist.

Ahata und ihre Mama Nataliia kommen aus Charkiv in der Ukraine. Nach Kriegsbeginn sind sie nach Stendal geflüchtet. Auf der Flucht hatte das Mädchen, das mit ihren glänzend rosafarbenen Schuhen sofort auffällt, nur ein Spielzeug dabei: ein Stück Draht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schach als gemeinsame Sprache

Im August 2022 klopften die beiden an die Tür des Stendaler Schachklubs. Ohne ein Wort zu sprechen, mit nur rudimentären Schachkenntnissen. Ahata landete beim ersten Training am Tisch von Torsten Hansch, dem Vorsitzenden. Von Anfang an hatte sie "dieses Funkeln in den Augen, wenn sie Schachfiguren gesehen hat", erzählt Torsten. Ahata liebt alle Figuren. Nicht nur die Dame, wie man vielleicht bei der Namensgebung des Dinos denken könnte. Sondern einfach alle: "Ich liebe auch die Dame, den Läufer, den Springer, den König und Turm und Bauer."

Die Liebe zu den Schachfiguren und dem Schachspiel hat ihr beim Ankommen in Deutschland geholfen. Mama Nataliia war anfangs ganz erstaunt, wie Torsten Hansch und Ahata miteinander kommunizieren können. Sie hielt es für ein Wunder, denn Torsten spricht kein Russisch. Aber selbst die Regelkunde hat reibungslos funktioniert.



Torsten und Ahata haben eben doch eine gemeinsame Sprache gesprochen: die Sprache des Schachspiels, die Sprache des Sports. Und mittlerweile spricht Ahata nahezu perfekt deutsch. Mama Nataliia erzählt, ebenfalls auf Deutsch, dass ohne die Unterstützung des Schachklubs Ahata keinen Erfolg hätte – im Schach nicht und auch bei der Integration nicht. Bildrechte: MDR/ Sabrina Bramowski

Nach der Niederlage nicht zu stoppen

Ahata gibt nicht nur beim Deutschlernen alles. Am Schachbrett zeigt sie sich unverwüstlich. Bis zu sechs Stunden trainiert sie pro Tag. Das zahlt sich aus. Im Alter von sechs Jahren hat sie ihr erstes Turnier gespielt, in Staßfurt. Als Anfängerin wurde sie damals Letzte. Das war im Oktober 2022. Andere hätten danach ans Aufhören gedacht, Ahata aber nicht. Sie kämpft sich kometenhaft nach oben: Im Januar 2023 wird sie Bezirksmeisterin. Im Februar 2023 krönt sie sich zur Landesmeisterin in Osterburg. Der Verein um Finanzchefin Kathrin Ehrecke fertigt dafür extra von Hand diverse Shirts für Ahata an.