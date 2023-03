Große Brille mit schmalem Rand, wache Augen und etwas Mitleid im Blick für all diejenigen, die ihre Arbeit am Jugend-forscht -Projekt partout nicht verstehen – und das sind wohl die meisten: Anne Marie Bobes ist ein Physik-Nerd. Die 16-Jährige gibt das selbst zu, sogar mit Stolz, wie sie sagt. Forscherdrang scheint ihr in die Wiege gelegt worden zu sein. Spielen mit Puppen? Für Anne Marie als Kind undenkbar. Sie habe lieber Blumen geköpft und die Blüten intensiv untersucht. Vor allem von den kreisrunden sei sie fasziniert gewesen, erinnert sich die schlanke Schülerin im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Anne Marie ist bei ihren Großeltern in Seehausen im Landkreis Stendal aufgewachsen, beides bodenständige Menschen: die Oma Krankenschwester, der Opa Tischler. In seiner Werkstatt hat Anne Marie als Kind "die langwierigen Arbeiten" erledigt, hat stundenlang geschliffen und gefeilt. Das sei in dem Moment vorbei gewesen, als sie ihren ersten Computer bekam. Mit dem konnte sie eigene Dinge erfinden und darstellen, alles ging in Sekunden statt in Stunden wie vorher in Opas Werkstatt. Spätestens da hatte sie ihr Herz und ihren Verstand an die Naturwissenschaften vergeben.