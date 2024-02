Prozessbeginn in Halle: Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes

Prozessbeginn in Halle Schwerer sexueller Missbrauch: 31-Jähriger vor Gericht

26. Februar 2024, 10:13 Uhr

Am Landgericht Halle beginnt am Montag ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs an einem Kind. Das Urteil wird Mitte März erwartet. Dem angeklagten Mann drohen mindestens zwei Jahre Gefängnis.