Landgericht Halle Urteil im Prozess wegen Kindesmissbrauch in Eisleben gefallen

Hauptinhalt

21. Februar 2024, 17:05 Uhr

Eine Frau und ein Mann sind am Mittwoch vom Landgericht Halle verurteilt worden. Sie hatten sich in Eisleben an der Tochter einer Bekannten vergangen. Der Mann muss ins Gefängnis, die Frau erhielt eine Bewährungsstrafe.