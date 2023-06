Die Ortschaft Lüderitz muss in der Einheitsgemeinde Tangerhütte im Landkreis Stendal bleiben. Das hat am Mittwochabend der Stadtrat entschieden. Im April hatte Lüderitz einstimmig einen Antrag gestellt, aus der Einheitsgemeinde austreten zu dürfen.

Man habe über Jahre Millionen Euro an Gewerbesteuer in der Haushalt eingebracht, Investitionen in den Ort habe es aber so gut wie gar nicht gegeben, so Ortsbürgermeisterin Braun. Keine der in den vergangenen Jahren angeschobenen Maßnahmen wie ein Kita-Erweiterungsbau oder Brückensanierungen sei bislang angelaufen. Alles sei auf 2027 verschoben worden, obwohl der Stadtrat die Umsetzung für 2022/23 angesetzt habe.