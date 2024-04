Im zweiten der Teil der Serie begleitet MDR SACHSEN-ANHALT einen Tag lang den Pflegdienstleiter der forensischen Klinik.

Was für die meisten sehr befremdlich wirkt, ist für Manuel tägliche Routine. Er ist der Pflegedienstleiter im Maßregelvollzug Uchtspringe und koordiniert Dienstpläne für mehr als 220 Mitarbeiter aus dem Pflegestab. "Mit einem gewissen Respekt sollte man schon auf Arbeit kommen, das sind hier nicht nur Leute, die Kaugummi geklaut haben, denn wir haben auch andere. Aber an sich ist es so, wie es rein schallt, schallt es raus. Wenn ich unsere Untergebrachten als Mensch sehe, mit ihnen als Mensch umgehe, dann gehen die mit mir auch ganz normal um", berichtet der Pflegechef.

Mit "diesen Menschen" meint er verurteilte Straftäter, die nicht im Gefängnis landen, sondern hier, weil sie psychisch krank sind. Aus dem Maßregelvollzug raus kommt nur, wer als ungefährlich für die Allgemeinheit gilt, und darüber entscheiden Gerichte. Auf dem Weg dahin unterstützen zum Beispiel Ärzte, Psychologen, Therapeuten und Pflegende. Täglich kümmern sich die Mitarbeitenden aus der Pflege um die psychisch kranken Straftäter, sind dabei für den Heilungsprozess sehr wichtig. "Wir sind da, um sie zu betreuen, zu begleiten und zu beobachten und auch ein regelhaftes Leben vorzuleben", sagt Pfleger Manuel. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Wir haben einige, die jetzt wieder in die Gesellschaft integriert sind, an die hat vorher niemand geglaubt. Manuel Pflegedienstleiter in Uchtspringe

Ein respektvoller Umgang miteinander, saubere Kleidung zu tragen oder auch eine geordnete Tagesstruktur vorzuleben – all das sei wichtig. "An uns orientieren sich unsere Untergebrachten. Es freut mich, denn wir haben doch einige, die sind jetzt wieder in die Gesellschaft integriert, an die hat vorher niemand geglaubt." Um das zu erreichen, braucht es besonders geschultes und vor allem emphatisches Pflegepersonal.

Auf unbestimmte Zeit im Maßregelvollzug

Die Resozialisierung erleichtert auch die Einnahme von Arzneimitteln, ohne die es oftmals nicht geht. Pflegefachkraft Manuel und seine Kollegen sind auch für die Arzneimittelgabe zuständig. "Mitunter gibt es Untergebrachte, die anfänglich viele Medikamente nehmen, dann aber eine gewisse Nachreifung erfolgt. Dann können Medikamente ausgeschlichen oder minimiert werden." In den Maßregelvollzug kommen die psychisch kranken Straftäter schließlich auf unbestimmte Zeit, bleiben daher in der Regel auch länger drin als zum Beispiel in einer Justizvollzugsanstalt, wo der Aufenthalt vorab durch ein Gericht festgelegt wurde.

Mit den Jahren reifen die Untergebrachten im Maßregelvollzug des Öfteren nach. "Viele Untergebrachte verlassen uns dann ohne Medikamente oder nur mit einem Blutdruckmedikament oder ähnlichem." Der Pflegedienstleiter erklärt weiter, dass die dann so behandelt seien, dass sie ohne Medikamente klarkommen.

Bildrechte: MDR/Carina Emig Zwar begehe etwa jeder Achte nach seiner Entlassung erneut schwere Straftaten, aber der Maßregelvollzug sei damit dennoch wesentlich erfolgreicher als ein Gefängnisaufenthalt, sagt der Chefarzt der forensischen Klinik im Maßregelvollzug Uchtspringe, Dr. Felix Schneider: "Wir sind immer froh über eine erfolgreiche Resozialisierung, wenn Patienten tatsächlich wieder in die Anonymität abrutschen und ein normales Leben führen, ohne den Stempel der psychischen Erkrankung auf der Stirn und künftig unauffällig sind."

Gefahrensituationen jederzeit möglich

Doch auch er hat schon Gefahrensituationen im Maßregelvollzug erlebt. Angst hat er trotzdem nicht, aber Respekt gehöre zu seinem Arbeitsalltag: Es war schon gefährlich und er musste den Alarmknopf drücken. Dann kommt alles verfügbare Personal im Haus zur Hilfe und gemeinsam wird dann versucht, die Situation so zu regeln. "Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit der Einsatzgruppe, die wir im Haus haben, die dann Gefahrenlagen reguliert, die für die Mitarbeiter zu gefährlich wären oder bei denen der Patient verletzt werden könnte", erklärt Manuel.