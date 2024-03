Während sich der Chor noch einsingt, warten vor dem Gesellschaftshaus der Einrichtung in Uchtspringe schon die ersten Gäste. "Ich bin gespannt, wie sich der Chor anhört. Ich bin aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben", sagt Thomas Müller. Er ist Patient in Uchtspringe. Zu seinem Schutz soll sein echter Name nicht genannt werden.

"Gerade bei Schizophrenie ist - wenn man musikalisch arbeitet - zu beachten, dass die Zeitwahrnehmung doch sehr unterschiedlich ist. Das ist gerade bei rhythmischen Prozessen entscheidend", erklärt Sinsch-Gouffi. Bei Verhaltenstörungen sei es wiederum wichtig, sich an Regeln zu halten. "Musik ist ja auch einem gewissen Regelwerk unterworfen", so die Musiktherapeutin .

Häufig wächst in der Therapie die Begeisterung für Musik und damit der Wunsch, ein "echtes" Konzert zu erleben. Doch die strikten Ausgangsbeschränkungen der psychiatrischen Einrichtung machen das schwer. Daher hat sich Sandra Sinsch-Gouffi an MDR-Clara gewandt, dem Vermittlungsprogramm von MDR KLASSIK.

Gemeinsam mit Ekkehard Vogler von MDR KLASSIK feilte sie an dem Programm. Dabei achteten sie besonders auf die Zusammenstellung: Neben Bach-Kantaten sollte auch "You'll never walk alone" erklingen – ein Abholen in der Lebenswirklichkeit der Patienten.