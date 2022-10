Vom Land, das zuständig ist für Lehrerausbildung und -rekrutierung, kommt in Goldbeck, Osterburg, Seehausen im Moment wenig Hilfe an. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hatte am Morgen im ZDF gesagt, vor allem die Situation in den Sekundarschulen bereite ihr "große Sorgen". Pläne, wie die Lage in der Altmark zu verbessern ist, legte sie bislang nicht vor. Elternräte wie der Seehäuser Kurt Wohlfahrt kritisieren indes, dass es zu wenig Lehramts-Studienplätze gibt und die Voraussetzungen viel zu hoch angesetzt seien. Ein Bewerber auf ein Lehramtsstudium für Geographie bräuchte einen Numerus Clausus von 1,1. So habe er es im Bekanntenkreis erlebt. Für Kurt Wohlfahrt geht das völlig an den Realitäten vorbei.

Auch Politiker beteiligen sich am Protest: Willi Hamann (mit Schirm), Bürgermeister Gemeinde Altmärkische Wische. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl