Die Chancen, dass der Sachsen-Anhalt-Tag 2024 doch in Stendal stattfinden kann, sind gestiegen. Wie die Staatskanzlei MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag bestätigte, hat der Finanzausschuss des Landtags bei den Haushaltsberatungen in dieser Woche einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro beschlossen.