Ganz so eindeutig hatten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das Schreiben vom Landesverwaltungsamt nicht gelesen. Und so scheint es auch jetzt noch nicht zu sein. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte sich das Thema bei einem auswärtigen Besuch seines Kabinetts in der vergangenen Woche in Bismark ganz oben auf die Arbeitsliste gesetzt.

In der Pressekonferenz nach dem Treff in der Altmark, sagte Haseloff mit einem Schmunzeln: "Entscheidendes Thema ist, was ich schon in der nächsten Kabinettssitzung hochziehen werde: Wie bekommen wir in der Altmark die Leute schnell und günstig und effizient verheiratet?" Er habe dem Staatssekretär aus dem Innenministerium aufgetragen, dafür einen Vorschlag zu erarbeiten.