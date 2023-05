Beim diesjährigen Tangermünder Burgfest am 9. September sollen auch neue Drachenboot-Teams antreten können, so der Wunsch von Trainer Stefan Telchow von der Drachenbootliga in Tangermünde. Deshalb bietet er donnerstags ein zusätzliches Training an. Das nehmen zum Beispiel Hobby-Kanuten aus Stegelitz, Schernebeck, Tangerhütte, Stendal und Schönewald wahr. Sie trainieren im Tangermünder Hafenbecken, um beim Rennen als "Tangerdrachen" anzutreten.

Als Erstes ist es dieses Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, wenn man gemeinsam paddelt und das Boot nach vorne treibt. Die andere Sache ist natürlich der Teamgeist, der danach nicht aufhört, sondern der nach dem Training weiter geht. Trainer Stefan Telchow von der Drachenbootliga in Tangermünde

Wer mitmachen will, kann sich auf der Facebook-Seite "Kanu Drachenboot in der Altmark" anmelden – das geht sowohl als Einzelperson als auch als Kollektiv (zum Beispiel als Vereinsgruppe oder Büroteam). Für ein Drachenboot können 12 bis 16 Personen ein Team bilden, Vorkenntnisse seien dabei nicht nötig. Die Grundlagen seien in fünf Minuten erlernt, meint Trainer Stefan Telchow.



Was den Reiz am Drachenboot-Fahren ausmacht? Telchow erklärt gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT: "Als Erstes ist es dieses Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, wenn man gemeinsam paddelt und das Boot nach vorne treibt." Er fügt hinzu: "Die andere Sache ist natürlich der Teamgeist, der danach nicht aufhört, sondern der nach dem Training weiter geht." Die Wassersportsaison ist eröffnet: In Tangermünde trainieren die Drachenboot-Teams schon fleißig. Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Training auch am Arendsee möglich