Am 27. Januar musste die Premiere des Stücks "Das große Heft" nach der Pause abgebrochen werden. Die Schauspieler hatten sich während der Aufführung mit einer Mischung aus einer ascheähnlichen Substanz und Wasser das Gesicht eingerieben. Daraufhin erlitten sie Verätzungen. Sie wurden noch am selben Abend ins Stendaler Krankenhaus eingeliefert und später in die Klinik in Halle verlegt.