Bei Verkehrsunfällen in Sachsen-Anhalt sind seit Samstag insgesamt zwei Menschen getötet worden, mehrere wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei starb am Samstagabend ein 36-jähriger Mann in Thurland im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Er war mit seinem Transporter aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Im Fahrzeug befand sich ein fünfjähriges Kind, das schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus kam.

Im Landkreis Stendal geriet am Samstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Bismark und Holzhausen ein Pkw in den Gegenverkehr. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT sagte, stieß das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen 83-jähriger Fahrer starb, drei weitere Insassen wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei leicht verletzt.