Von dem leichten Rückgang an Studierenden im Land spüren jedoch nicht alle Hochschulen in Sachsen-Anhalt etwas. So erwartet beispielsweise die Hochschule Harz zum Semesterstart rund 600 Neueinschreibungen und damit einen neuen Rekord. Dies berichtete Janet Anders, Pressesprecherin der Hochschule Harz.

An der Martin-Luther Universität in Halle hatten sich laut Manuela Bank-Zillmann, Pressesprecherin der Universität, die sinkenden Zahlen an Studienanfängern zuletzt jedoch bemerkbar gemacht. Dort fingen 2022 rund 600 Erstsemester weniger als im Jahr zuvor an. Ein Grund dafür ist laut Bank-Zillmann die bewusste Erhöhung der Anzahl an Bachelorstudiengängen, die mit einem Numerus Clausus (NC) belegt und somit zulassungsbeschränkt sind. "Darunter war auch das Fach Jura, was in Halle zuvor ohne Zugangsbeschränkung studiert werden konnte – das hat Effekte", teilte Bank-Zillmann mit.