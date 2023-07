Wasserspiele sprudeln oft dank Sponsoren

Die Landeshauptstadt Magdeburg versucht derweil, über Sponsoren für die Springbrunnen die kommunalen Kassen zu schonen. Seit Ende April würden so die 28 Wasserspiele in der Stadt wieder sprudeln. "Möglich ist dies durch das Engagement von 30 Unterstützenden und Sponsoring", hieß es in einer Mitteilung der Stadt vor einiger Zeit.

In Halle gibt es nach Angaben eines Sprechers der Stadt aktuell 36 Wasserspiele. Die Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Wasserspiele in diesem Jahr seien mit 160.000 Euro angesetzt, was den Durchschnittskosten der vergangenen Jahre entspreche, erklärte der Sprecher. Brunnensponsoren würden laut Stadtverwaltung einen Teil der Kosten tragen. Um die Aufwendungen zumindest etwas zu drücken, wurden demnach die Laufzeiten einiger beleuchteter Brunnenanlagen reduziert.

Springbrunnen sind teilweise Luxus