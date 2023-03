Das Brunnenfest in Bad Dürrenberg gehört jetzt zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Die Kulturministerkonferenz bestätigte am Mittwoch unter anderem diese Empfehlung des Fachkomitees Immaterielles Kulturerbe der deutschen UNESCO-Kommission. Insgesamt wurde das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes um 13 Einträge erweitert, hieß es weiter.