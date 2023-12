Laut der Rettungsleitstelle im Harz sind auch Holtemme, Bode und Ilse über die Ufer getreten, es gelte Alarmstufe 2. Sandsäcke seien vorbereitet worden. Alarmstufe 2 gilt ebenso an der Unstrut bei Wangen und an der Helme bei Bennungen in Mansfeld-Südharz.

Laut des gemeinsamen Hochwasser-Portals der Länder hat der Elbe-Pegel in der Nacht zum 23. Dezember bei Schöna an der Grenze zu Tschechien die Alarmstufe 1 gerissen. Für den Pegel Barby wird prognostiziert, dass die Alarmstufe 1 bis zum Abend des ersten Weihnachtsfeiertags erreicht wird.

An fünf weiteren Pegeln gilt Alarmstufe 1: so an der Ilse und der Bode im Harz, an der Schwarzen Elster im Landkreis Wittenberg, der Jeetze im Altmarkkreis Salzwedel und an der Ehle im Jerichower Land.