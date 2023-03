Donnerstag: Warnstreik im Süden Sachsen-Anhalts

Am Donnerstag war beim ganztägigen Warnstreik vor allem der Süden Sachsen-Anhalts im Fokus. Dabei sind die Städte Halle, Dessau-Roßlau und Lutherstadt Wittenberg sowie der Burgenlandkreis, der Saalekreis, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und der Landkreis Mansfeld-Südharz betroffen. Für den Vormittag war durch Verdi ein Demo-Zug vom Volkspark-Gebäude zum Hallmarkt geplant. Verdi-Gewerkschaftssekretär Johannes Mielke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er rechne mit mehreren Hundert Teilnehmern. Wegen der zu erwartenden Lautstärke bei der geplanten Demo seien 1.000 Ohrstöpsel besorgt worden.

Wie die Stadtwerke Halle mitteilten, bleiben wegen des Warnstreiks am Donnerstag das Saline-Bad und die Sauna, das Stadtbad und die Schwimmhalle Neustadt geschlossen. Nach Beendigung des Warnstreiks sind die halleschen Schwimmbäder voraussichtlich ab Freitag wieder geöffnet.

Freitag: Warnstreik im Norden Sachsen-Anhalts

Am Freitag wollen Verdi und GEW den nördlichen Teil von Sachsen-Anhalt bestreiken. Betroffen sind unter anderem Magdeburg, der Landkreis Stendal, der Landkreis Harz und der Altmarkkreis Salzwedel. Im Uniklinikum in Magdeburg sind am Freitag und zudem am kommenden Montag Warnstreiks geplant.

Der Protest für mehr Lohn geht weiter. Bildrechte: dpa Die GEW fordert ihre Mitglieder auf, ab 8 Uhr ins Hotel Ratswaage in Magdeburg zu kommen. Welche Landkreise und Städte betroffen sind, hat die Gewerkschaft noch nicht bekannt gegeben.



Verdi veranstaltet ab 8:30 Uhr eine zentrale Kundgebung auf dem Alten Markt in Magdeburg. Ab 11 Uhr gibt es eine Demonstration durch Magdeburger Innenstadt, die gegen 12:30 Uhr enden soll.



Nach Aussage der Gewerkschaft werden die Warnstreiks in Magdeburg besonders umfangreich sein. Verdi ruft hier in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes zu einem mehrtägigen Warnstreik von Freitag bis Montag auf. Dazu zählen zum Beispiel die Trinkwasserversorgung, die Hafen GmbH, die Bundesagentur für Arbeit, die Städtische Abfallwirtschaft und die Sparkassen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe teilten vorsorglich mit, dass sie nicht bestreikt würden.

Am Montag, den 27. März, ruft die GEW darüber hinaus die Kita-Mitarbeiter in Dessau-Roßlau zum zentralen Warnstreik in Potsdam auf.

Weitere Verhandlungsrunde Ende März geplant

Im bundesweit laufenden Tarifstreit hatten Bund und Kommunen den 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst zuletzt fünf Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro bei 27 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Verdi fordert weiterhin 10,5 Prozent mehr Lohn bei einem Jahr Laufzeit, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche geplant.