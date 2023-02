Tarifverhandlungen Bahngewerkschaft EVG fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn

Die Bahngewerkschaft EVG geht mit harten Forderungen in die Tarifverhandlungen. Sie will zwölf Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, aber mindestens 650 Euro mehr pro Monat – Nachwuchskräfte sollen 325 Euro mehr bekommen. Die Gewerkschaft begründet das mit den hohen Lebenshaltungskosten und der Inflation. Nur so könne es auch gelingen, mehr Personal zu gewinnen und auch zu halten.