Häufig ist das Ziel, die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. Denn etwa jeder dritte tödliche Unfall in Sachsen-Anhalt passiert, weil jemand zu schnell unterwegs war . Trotzdem geschehe nicht genug, um das Problem in den Griff zu bekommen, kritisiert Wulf Hoffmann von der Verkehrssicherheitswacht Sachsen-Anhalt. Es brauche "mehr Blitzer, mehr Polizeikontrollen, mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen", um die Sanktionswahrscheinlichkeit für Raser zu erhöhen.

In Brandenburg gibt es Hoffmann zufolge in vielen kleinen Ortschaften seit einigen Jahren stationäre Blitzer. In Sachsen-Anhalt ist es Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner hingegen nicht erlaubt, Blitzer aufzustellen. Das Verkehrsministerium begründet das damit, dass nicht nur die Geräte, sondern auch Personal für die Verwaltung und Geld notwendig seien – und daran fehle es oft in kleineren Gemeinden.

Trotzdem hält das Land gemeinsam mit dem Bund und den anderen Bundesländern am ehrgeizigen Ziel der "Vision Zero" fest: auf lange Sicht keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr. Davon ist man noch weit entfernt. Die Zahl der Verkehrstoten geht zwar langfristig zurück, in den 1990ern kamen auf deutschen Straßen noch dreimal so viele Menschen ums Leben wie heute. Trotzdem dürfte die "Vision Zero" in Sachsen-Anhalt auf absehbare Zeit eine Utopie bleiben.