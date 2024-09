Sie können hinnehmen, dass der Einsatz kommt, es manchmal Tote gibt, und dann eben getan wird, was noch getan werden kann?

Das ist so, ja. Manchmal kann man wirklich nichts mehr machen, es ist auch für uns frustrierend. Wir sprechen da von abgeschlossenen Ereignissen. Die werden von uns hingenommen – wir können nichts mehr tun.

Brände sind keine abgeschlossenen Ereignisse. Da müssen wir agieren, weil es schlimmer wird, wenn wir nichts machen. Bei einem Brand oder anderen Dingen, bei denen man mit einem Zeitfaktor kämpft, ist es dann schon deutlich schwieriger.

Bildrechte: Ronny Hofmann/Feuerwehr Schleiz

Das sind zwei verschiedene Szenarien. Ein Unfall ist eben abgeschlossen. Es sei denn, es läuft noch irgendetwas aus oder es sind eventuell noch verletzte Personen zu retten.

Motorradstaffel und Seelsorger sollen die Autobahneinsätze einfacher machen – klappt das?

Wir haben hier bei uns im Landkreis Börde unsere Notfallseelsorger schon vor zwei Jahren ins Leben gerufen: Sie werden bei jedem Einsatz mit alarmiert und fahren je nach Bedarf raus. Sie betreuen nicht nur die Kameradinnen und Kameraden, sondern sämtliche Einsatzkräfte und Beteiligte, die am Unfallort sind. Das funktioniert gut. Sie kümmern sich auch um die Nachbetreuung solcher Einsätze.

Was auch seit diesem Jahr hervorragend funktioniert: der Einsatz unserer Motorradstaffel, die wir erstmalig haben. Sie werden mit alarmiert und kümmern sich dann um die rückwärtigen Dienste. Das sind zum Beispiel Rettungsgasse bilden, weitere Bergungsdienste durchlotsen oder im Stau Stehende helfen.

Ich bin auch Mitfahrer bei der Motorstaffel und in dieser Funktion öfters bei so einem Einsatz dabei. Die Motorradstaffel ist in Zielitz stationiert. Wir fahren für die Johanniter als Hilfsorganisation und bieten unsere ehrenamtliche Hilfe zusätzlich an.

Bildrechte: Matthias Schumann

Inwiefern sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für die Einsätze auf der Autobahn ausgebildet?

Die Autobahneinsätze sind schon ein bisschen spezieller, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sprechen bei uns im Landkreis gerne von den sogenannten Autobahnfeuerwehren, weil sie häufiger mit solchen Situationen konfrontiert werden. Sie haben im Prinzip keine andere Schulung, keine andere Ausbildung, aber sie gehen mehr auf die technische Hilfe im Detail ein.

Die Grundlagen sind natürlich in Sachsen-Anhalt und deutschlandweit gleich – vom Löschen angefangen über Erste Hilfe, über technische Hilfe. Da fällt zum Beispiel auch der Umgang mit schweren Rettungsgeräten, Spreizer, Schere, Rettungszylinder rein. Diesen Umgang lernt jeder Feuerwehrmann in seiner Grundausbildung und verfestigt das dann in seiner Standortausbildung, wenn seine Feuerwehr diese Spezialgeräte hat.

Ein Beispiel: Unsere Autobahnfeuerwehren haben Rettungsplattformen, was sonst eine kleine örtliche Feuerwehr gar nicht hat. Das ist eine Art Gerüst, von dem aus man auch in einer entsprechenden Höhe arbeiten kann, wenn Lkw verunfallt sind. Da brauchen wir schon gewisse Arbeitsbühnen, damit wir auch vernünftig arbeiten können oder die anderen Rettungskräfte an den Verletzten herankommen.

Freiwillige Feuerwehr im Landkreis Börde Es gibt fast 160 Wehren im Landkreis Börde mit 3.500 bis 4.000 Einsätzen im Jahr. Die überwiegende Zahl sind kleine Einsätze, jedoch rücken die Kameraden auch immer wieder zu schweren Unfällen auf den Autobahnen aus. Insgesamt haben die Feuerwehren 7.000 Mitglieder: aktive, passive, Kinder und Jugendliche.

Haben Sie eine Idee, warum es immer wieder schwere Unfälle auf der A2 gibt?