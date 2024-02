Zeitgleich wird am Sonntag auch in der Gemeinde Nordharz gewählt. Dort wird der parteilose Amtsinhaber Gerald Fröhlich von Merten Wittig-Brandt (AfD) herausgefordert. Hier sind knapp 8.000 Menschen zur Wahl aufgerufen, die folglich am Sonntagabend dann schon mit einer Entscheidung rechnen können.

In der Einheitsgemeinde Wanzleben-Börde treten am Sonntag ebenfalls vier Kandidatinnen und Kandidaten für den Rathaus-Posten an. Die knapp 12.000 Wahlberechtigten haben die Wahl zwischen Grit Matz (CDU), Benjamin Hellmann (AfD), Tino Bauer (Einzelbewerber) und Sandro Meyer (SPD). Nicht zur Wahl steht der bisherige Bürgermeister, Thomas Kluge. Er tritt nach sieben Jahren Amtszeit nicht noch einmal an.



Sein Nachfolger beziehungsweise seine Nachfolgerin wird sich in den kommenden Jahren wohl vor allem mit der Intel-Ansiedlung in der Region befassen. Aber auch der Erhalt des Freibads dürfte eine große Rolle spielen. Sollte keiner der Kandidaten am Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, wird am 10. März eine Stichwahl angesetzt.