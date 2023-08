Im Tarifstreit im Einzelhandel gibt es seit Mittwoch neue Warnstreiks in Sachsen-Anhalt. Bis zum Wochenende sind mehrere Aktionen geplant. Bestreikt werden laut Gewerkschaft Verdi unter anderem mehrere Edeka-Center, Edeka im Domviertel Magdeburg, Marktkauf Burg, sowie mehrere Kaufland-Filialen und die Ikea-Häuser in Magdeburg und Günthersdorf.

Die Gewerkschaft Verdi will vor der nächsten Verhandlungsrunde am 29. August eigenen Angaben zufolge nochmal den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und hofft auf ein verhandlungsfähiges Angebot. Mitte Juli waren die Gespräche ergebnislos beendet worden. Die Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde, Auszubildende sollen 250 Euro pro Monat mehr bekommen. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die Arbeitgeber haben bei einer Laufzeit von zwei Jahren ein Angebot vorgelegt, das in etwa bei der Hälfte der Verdi-Forderung liegt.