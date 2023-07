Bei Ikea in Günthersdorf bei Halle wird am Samstag (8. Juli) gestreikt. Dem Aufruf zum Warnstreik folgen laut Aussage von Verdi auch Beschäftigte von Ikea Magdeburg, Kaufland-Filialen in Magdeburg und Zeitz und dem Marktkauf in Burg. Damit gehen die Streiks im Einzelhandel weiter. Grund sei die zweite, ergebnislose Tarifverhandlung, bei der die Arbeitgeberseite den Beschäftigten kein verbessertes Angebot gemacht habe, heißt es seitens der Gewerkschaft. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel unter anderem 2,50 Euro mehr pro Stunde.