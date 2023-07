Im Groß- und Außenhandel in Sachsen-Anhalt gibt es erneut einen Warnstreik. Wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mitteilte, sollen die Beschäftigten des Lebensmittelgroßhändlers Selgros in Magdeburg die Arbeit niederlegen. Alle Schichten seien zum Streik aufgerufen, sagte Gewerkschaftssekretärin Christine Stoffl MDR SACHSEN-ANHALT. Man wolle ab 5:15 Uhr am frühen Donnerstagmorgen vor der Tür stehen – bis der Markt wieder schließe. Für 9 Uhr kündigte Verdi eine Kundgebung auf dem Gelände an.