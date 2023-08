Was ist der Wassercent? Der Wassercent ist dafür gedacht, Wasserverschwendung zu vermeiden. Wer privat oder gewerblich Grund- oder Oberflächenwasser verwendet, muss dafür ein Entnahmeentgelt bezahlen. So fallen beispielsweise für die Berieselung von Ackerflächen oder zum Einsatz zur Kühlung in der Industrie zwei Cent pro Kubikmeter Grundwasser an. Jedes Jahr nimmt Sachsen-Anhalt durch den Wassercent rund zehn Millionen Euro ein.