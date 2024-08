Getragen wird der Weiße Ring von Ehrenamtlichen. Aber auch dort sieht es gerade etwas knapp aus. Denn von den 14 Außenstellen des Weißen Rings in Sachsen-Anhalt hätten etwa die Hälfte aktuell keine ehrenamtliche Leitung. Es würden Menschen gesucht, die sich engagieren wollen. Das flächendeckende Netz des Weißen Rings sei wichtig, um erreichbar zu bleiben – sowohl für Betroffene als auch für Ehrenamtliche. Aktuell gebe es in Sachsen-Anhalt 78 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Godenrath.