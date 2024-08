Dabei unterscheiden die Zahlen zu häuslicher Gewalt nicht nach Gewalt gegen Frauen oder Männern. Straftaten, die in der Polizeilichen Kriminalstatistik als "Partnerschaftsgewalt" erfasst werden, zeigen aber die deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede: So wurden etwa im Jahr 2023 71 Fälle von Vergewaltigung erfasst, bei denen in 70 Fällen die Opfer als weiblich registriert wurden. Bei zehn von elf gemeldeten sexuellen Übergriffen waren die Opfer weiblich, in 32 von 44 Fällen der Freiheitsberaubung in 856 von 980 Fällen von Bedrohung und in 2.256 von 3.071 Fällen von vorsätzlicher einfacher Körperverletzung.

Etwas abgelegener in Halle befindet sich die Interventionsstelle der Awo, die Betroffene von häuslicher Gewalt berät. Silke Voß ist seit 22 Jahren im Amt, also seit der Gründung der Stelle. Im Regal in ihrem Büro hat sie Stoffbären in Polizeiuniformen unterschiedlichster Jahrzehnte aufgereiht. Mit der Polizei hat sie in ihrer Funktion täglich zu tun. Sie sieht Veränderung in der Polizeiarbeit nach dem Femizid in Bad Lauchstädt. So seien die Beamten jetzt sensibilisierter, was sich auch in den Polizeimeldungen an die Interventionsstelle, widerspiegele.