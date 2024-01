Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt vergleichsweise wenige neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden. Wie Branchenverbände am Dienstag in Berlin unter Berufung auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur mitteilten, wurden in Sachsen-Anhalt 17 Windräder mit einer Gesamtleistung von 87 Megawatt neu errichtet. Das seien zwei Prozent des Gesamtzubaus in Deutschland gewesen.