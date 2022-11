Geschützte Tierart Wolfsriss nahe Wohnsiedlung: Jäger will Wölfe schießen

Immer wieder kommt es in Sachsen-Anhalt zu Wolfsattacken und immer wieder ist die Aufregung groß. Ende Oktober hat in Wittenberg mit großer Wahrscheinlichkeit ein Wolf drei Schafe und eine Ziege getötet. Was viele erschreckt: die Nähe des Wolfsrisses zu einer Wohnsiedlung. Deshalb wird die Forderung lauter, Wölfe in Sachsen-Anhalt zu bejagen.