Sachsens Sozialministerin Petra Köpping will die Beratungspflicht für abtreibungswillige Frauen beibehalten. Wie die SPD-Politikerin am Montag sagte, ist sie für die Streichung des Paragrafen 218 . Doch halte sie die Beratungspflicht weiterhin für notwendig und richtig. Diese müsse neutral und ergebnisoffen erfolgen. Die ostdeutsche Politikerin verwies kritisch auf die frühere DDR, wo Ärzte auf Wunsch "es eben weg" gemacht hätten. Zuerst berichtete die "Sächsische Zeitung" .

Laut Köpping ist das Beratungsangebot in Sachsen wie in ganz Ostdeutschland flächendeckend vorhanden. Es gebe mehr Angebote als im Westen. In Sachsen beraten demnach 68 Stellen verschiedener Träger nicht nur über Abtreibungen, sondern auch über Familienplanung, Untersuchungen zur Vorsorge und Pränataldiagnostik und über finanzielle Hilfen.