In den östlichen Bundesländern haben ungewollt schwangere Frauen einen einfacheren Zugang zu Praxen, die Abtreibungen anbieten. Eine Ausnahme bildet Brandenburg, wie aus Teilergebnissen der sogenannte ELSA-Studie hervorgeht, die am Mittwoch vorgestellt worden.



Im Westen zeigt die Untersuchung die dichteste Versorgung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen und die am wenigsten dichte in Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg.