Im Keller einer Seniorenwohnanlage in Ebersach-Neugersdorf bei Bautzen ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, wie die Polizei MDR SACHSEN am Vormittag mitteilte. Drei Bewohner wurden demnach leicht verletzt. Sie werden mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt.