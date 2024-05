Eine pro-palästinensische Gruppe hatte am Dienstagnachmittag das Audimax besetzt und Zelte auf dem Innenhof des Hauptcampus aufgeschlagen. Die Universitätsleitung entschied sich dann nach eigenen Angaben für eine Räumung und verständigte die Polizei. Etwa 50 bis 60 Protestierende seien insgesamt an der Besetzung beteiligt gewesen, hieß es.

Auch in Berlin hatte es am Dienstag an der Freien Universität ein pro-palästinensisches Protestcamp gegeben, das durch die Polizei geräumt wurde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden per Lautsprecher aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Einzelne Personen wurden laut Polizei wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruch vorübergehend festgenommen. Rund 150 Personen hätten sich an der Aktion beteiligt.