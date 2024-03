Die Veröffentlichung sei an dem Tag "platziert" worden, an dem die Verhandlung vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster über die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz begonnen habe. In dem Verfahren entscheidet sich, ob die AfD als Gesamtpartei von den Verfassungsschützern als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt werden darf.

Das Berufungsverfahren der AfD gegen den Verfassungsschutz hat indes am Dienstag begonnen. Die Partei von Weidel und Chrupalla will vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster erreichen, dass der Verfassungsschutz seine Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall zurücknimmt. Noch bevor das OVG am Dienstag in die inhaltliche Auseinandersetzung einstieg, forderte AfD-Anwalt Christian Conrad eine Vertagung.