Wer das Fahrrad in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen im Zug, Bus oder in der Straßenbahn mitnehmen will, muss wissen: Nicht immer ist Platz fürs Rad. In Straßenbahnen oder Bussen wird gelegentlich ein Entgelt fällig. Die Fahrradmitnahme im ÖPNV im Dreiländervergleich.