05:26 Uhr | Polizei Görlitz richtet Bürgertelefon ein

Die Polizeidirektion Görlitz hat im Zusammenhang mit den Bauerndemos ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter Tel. 03581/468 2033 stehen die Beamten den Bürgern für Fragen rund um Behinderungen zur Verfügung. In Notfällen sei jedoch generell die 110 zu kontaktieren.



Laut Polizei werden Demonstrationen an allen Anschlussstellen der Autobahn 4 zwischen Hermsdorf und dem Grenzübergang zu Polen erwartet. Zudem sind eine Kundgebung auf dem Rastplatz "An der Neiße" sowie mehrere Veranstaltungen beziehungsweise Korsos von Landwirtschaftsfahrzeugen im Umland angemeldet.

05:00 Uhr | Bauernproteste starten wie geplant - Autobahnauffahrten blockiert

Die Bauernproteste an Autobahnauffahrten in Sachsen haben um 5 Uhr offiziell begonnen. Paul Kompe von "Land schafft Verbindung" sagte MDR SACHSEN, die Anfahrt der Landwirte mit ihren Traktoren sei in der Nacht problemlos erfolgt. Kompe verwies noch einmal auf die Unterstützung durch andere Verbände, Handwerker und aus der Bevölkerung. Es gebe Angebote für Essenversorgung durch Firmen und Privatleute. Auch Werkstätten hätten im Bedarfsfall schnellen Pannenservice für die Traktoren angeboten. Bildrechte: LsV/Kompe

04:55 Uhr | Veranstalter appellieren nochmals an Vernunft der Teilnehmer

Die Veranstalter der Proteste von "Land schafft Verbindung in Sachsen" haben am frühen Morgen nochmals an Teilnehmer appelliert, sich an die Auflagen zu halten. Es gehe den Landwirten nicht um Umsturztheorien. Parteipolitische Plakate seien nicht erwünscht. Ebenso sei es zu unterlassen, Mist abzukippen. Personen, die sich nicht an behördliche Auflagen halten, sollen ausgeschlossen werden. Unklar scheint unterdessen zu sein, wo Traktoren während einer in einigen Regionen verfügtem Demo-Pause zwischen 11 und 13 Uhr an den betroffenen Autobahnauffahrten abgestellt werden können.

Bildrechte: xcitePRESS/Thomas Baier

04:45 Uhr | Montag, 8. Januar: Zufahrt zu Netto-Lager blockiert

In der Nacht haben Landwirte die Zufahrt zum Netto-Zentrallager in Thiendorf im Landkreis Meißen blockiert. Wie Reporter berichten, konnten Lastwagen das Verteilzentrum des Lebensmittelhändlers nicht mehr erreichen. Mitarbeiter hätten ihre Autos entfernt abstellen müssen und seien zu Fuß zur Arbeit gekommen. Gegen 4 Uhr war die Blockade beendet worden. Bildrechte: xcitepress-Finn Becker

00:10 Uhr | Oberverwaltungsgericht kippt Demo-Verbot für Sehma-Cranzahl

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat das vom Erzgebirgskreis verhängte Demonstrationsverbot in Sehma-Cranzahl gekippt. Damit dürfen ab Montag 4:30 Uhr Versammlungen unter dem Motto "Bauerndemo" stattfinden.



Das OVG hob damit einen Beschluss des Verwaltungsgerichtes Chemnitz vom Sonntag auf, das zuvor den Bescheid des Erzgebirgskreises bestätigt hatte. Dagegen wurde Beschwerde eingelegt.



In der Begründung des OVG heißt es, dass dem Landkreis "mit Versammlungsauflagen mildere Mittel" zur Verfügung gestanden hätten, als den angemeldeten Protest zu verbieten. Weil die bis zum 12. Januar geplanten mehr als zwölfstündigen Blockaden in Sehma-Cranzahl nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts andere Verkehrsteilnehmer erheblich beeinträchtigten, legte es den Anmeldern folgende Auflagen auf:



Die Zahl der Versammlungsteilnehmer wird auf die angemeldeten 75 Personen beschränkt.

Die Versammlung findet im Zeitraum vom 8. bis 12. Januar 2024 zwischen 4:30 bis 18:00 Uhr jeweils zur vollen Stunde fünf Minuten statt.

An den beiden angemeldeten Straßenkreuzungen darf jeweils nur ein Traktor stehen. Es muss stets ein befähigter Fahrer vor Ort sein, um behördlichen Anweisungen Folge zu leisten.

Angemeldet waren 75 Personen, zehn Traktoren, zehn Lkw und fünf Transporter. Der Beschluss kann nicht angefochten werden. Im Erzgebirge gab es laut Landratsamt bis zum Freitag 36 angemeldete Versammlungen, von denen acht genehmigt wurden.

23:00 Uhr | Landkreis Mittelsachsen erlässt Allgemeinverfügung

Am Sonntagabend hat nach dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Zwickau auch der Landkreis Mittelsachsen eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese gilt vom 8. bis 15. Januar und untersagt die Blockaden in bestimmten Bereichen an den Autobahnen, auch von Zubringerstraßen. Zudem sollen Straßenblockaden stündlich für jeweils 20 Minuten unterbrochen werden.

22:50 Uhr | Schneeberger Bürgermeister steht hinter Protesten

Der Schneeberger Bürgermeister Ingo Seifert hat vor den morgigen Protesten zu einem respektvollen Umgang miteinander aufgerufen. "Ich bin guter Dinge, dass man an den gesperrten Stellen mit viel Fingerspitzengefühl und Verantwortungsbewusstsein auf individuelle Anliegen eingehen wird", so Seifert in einem Statement auf Facebook. "Das ist der klare Unterschied zu den Klimaklebern." Er erklärte weiter, Respekt vor allen Beteiligten zu haben und hinter dem breit aufgestellten Protest zu stehen.



Die Stadtverwaltung habe in den vergangenen Tagen alles daran gesetzt, um am Montag eine Notbetreuung in Schulen und Kitas zu organisieren. Sie stehe zudem als Ansprechpartner für alle auch noch nicht absehbaren Probleme zur Verfügung. Bildrechte: Stadt Schneeberg

22:30 Uhr | Solidaritätsbekundungen in Pirna

An zahlreichen Schaufenstern, Theken und Ladentüren bekunden Unternehmer in Pirna ihre Solidarität mit dem Protest der Bauern. Einige von ihnen lassen am Montag ihre Geschäfte zu oder schließen eher, so unter anderem das Sporthaus Wolf oder die Bäckerei Gröger. Die Bäckerei unterstützt mit ihrer Aktion insbesondere die einheimische Agrarproduktion Struppen. Bildrechte: Daniel Förster

Auch in anderen sächsischen Städten bleiben Geschäfte geschlossen, so unter anderem in Aue, Schneeberg und Lößnitz.



Der Gewerbeverein Schwarzenberg hat einen Protestbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) veröffentlicht. Darin wird auf die nach Aussage des Vereins teils prekäre Lage der heimischen Wirtschaft aufmerksam gemacht. Kritik äußert der Verein an Millioneninvestitionen für ausländische Unternehmen wie zum Beispiel Intel. In einem Forderungskatalog werden unter anderem die Aussetzung der CO₂-Bepreisung und die Beibehaltung der niedrigeren Mehrwertsteuer in der Gastronomie gefordert.

22:05 Uhr | Deutsche Bahn weist auf massive Einschränkungen hin