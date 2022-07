Sachsens älteste Autobahnkirche ist viel älter als viele vermuten. Im Sommer kann man hier wunderbar der Hitze entkommen.

In den Wirren der letzten Kriegstage erlitt die Kirche schwere Schäden, ohne selbst bombardiert worden zu sein.

Immer wieder schauen Einheimische vorbei, ob sie gestrandeten Autofahrern irgendwie helfen können, so auch Rüdiger Zur aus Crostwitz.

Ich weiß nicht, wie oft ich schon auf der Autobahn 4 an den Info-Schildern vorbei gefahren bin, die auf eine Autobahnkirche hinweisen. Bei Wilsdruff und bei Burkau stehen die Hinweise auch. Denn dort sind zwei Autobahnkirchen in Sachsen zu finden. Bundesweit gibt es 44.



Heute fahre ich von der A4 ab. Beim Blinken und Abbremsen stelle ich mir vor, wie ich auf eine moderne Kirche treffen werde, irgendwie im 1970er-Jahre-Stil mit viel Beton und einem Kirchturm, den man als solchen gar nicht erkennt. Keine Ahnung, warum mir das Bild vorschwebt. Vielleicht, weil Autobahnen auch aus Beton sind?

Gleich hinter der Abfahrt Uhyst taucht links auf einem Hügel ein Kirchturm auf, klassische Form, 40 Meter hoch und dreigeteilt, Bäume rings um den Kirchenbau. Vom Friedhof aus winkt mir der evangelische Pfarrer Marko Mitscherling entgegen. Er erzählt, dass das Gotteshaus viel älter ist, als es die Infos im Internet vermuten lassen: Sachsens älteste Autobahnkirche seit 1996. Wir betreten die Kirche, in der uns stille Kühle und Licht umgeben. Die Sommerhitze bleibt auf dem Friedhof zurück.

Über einen Weg vom Parkplatz geht man über den Friedhof zum Eingang der neu renovierten Kirche. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Lieber Gott, ich war ewig nicht mehr in dieser wunderschönen Kirche! Heute bitte ich um den Segen für meine Familie (…), die gerade mit dem Schiff nach Korsika fährt. Besucherin Fürbitte vom 20. April 2022

Imposantes Licht und Ruhe

Schon 1412 hatte Uhyst ein Kirchlein aus Feldsteinen. 1801 wurde die Kirche St. Peter und Paul in ihrer heutigen Form geweiht. Ein klassizistischer Bau, der innen mit klaren Formen, drei Emporen, einem Kronleuchter und der Anordnung der Kirchenbänke beeindruckt, die im Halbrund Taufstein, Altar und Kanzel umschließen.



Holz und Wände strahlen hell, das Sonnenlicht tanzt in Schattierungen über die Bodenplatten aus Stein. Wäre ich jetzt allein, würde ich mich in eine Bank setzen und die Lichtreflexe betrachten. "Die Lichtverhältnisse sind ganz phantastisch", freut sich Pfarrer Mitscherling über die neuen Holzfenster aus Antikglas.

Dieser Raum eröffnet sich dem Besucher, wenn er die Kirche betritt. Bildrechte: MDR/Kathrin König

In mehreren Bauabschnitten ist die Kirche saniert worden. Architektin Ulrike Hartmann habe mit der Auswahl dieses Glases und ihrem Gespür dem Kirchenraum eine tolle Atmosphäre gegeben, findet der Geistliche. Dabei hatte die Kirche zum Ende des Zweiten Weltkrieg einen schweren Schlag hinnehmen müssen.



In den letzten Kriegstagen sei eine nahe gelegene Autobahnbrücke gesprengt worden, was die Grundmauern des Kirchenbaus aus dem Jahr 1801 erschütterte. Schäden seien zu DDR-Zeiten nur provisorisch ausgebessert worden. Nach 1990 halfen ABM-Kräfte, das Bauwerk zu erhalten. Nun also die Renovierung in mehreren Bauabschnitten, die mit Hilfe von Fördergeld der Europäischen Union gelang.

Spontane und gezielte Besucher

Etwa 50 Menschen kämen jeden Tag in die Autobahnkirche. Mal seien es mehr, mal weniger, darunter aber meistens viele Polen und Osteuropäer. "Die ökumenische Kirche ist für alle Konfessionen offen", sagt Pfarrer Mitscherling, der sich ehrenamtlich kümmert. Hauptberuflich ist er Pfarrer für die Kirchen in Demitz, Pohla, Uhyst am Taucher und Burkau mit rund 2.000 Gemeindegliedern. Oft würden Geschäftsreisende gezielt in Uhyst anhalten und eine Kerze anzünden, manche kämen auch spontan vorbei.

Danke, daß ich auch noch mit über 80 Auto fahren kann und Du mich beschützt. Autofahrer Eintrag vom 28. Mai 2022

Jeden Mittwochabend um 18:30 Uhr lädt Pfarrer Mitscherling zu einer Andacht ein. Dann betet er für die Menschen, die spezielle Fürbitten in ein Buch geschrieben haben, das in der Kirche ausliegt. Vorsichtig blättere ich in dem Wälzer und lese die Wünsche. Ich komme mir vor, als würde ich anderer Leute Tagebücher lesen. Die Leute schreiben, was ihnen auf der Seele liegt. Das hat nicht immer mit Reisen oder dem Unterwegssein zu tun. An der Stelle muss ich schmunzeln:

Vater, bitte lass‘ mich kleinen Bauern die Motorsäge gewinnen beim Preisausschreiben. P.S.: Hab‘ auch nur eine Karte ausgefüllt. Besucher Fürbitten-Eintrag Mitte Mai 2022

Manche Reisenden wüssten auch, dass neben der Autobahnkirche die Toiletten zu finden sind, erzählt der Pfarrer unterdessen. Andere würden auf dem Parkplatz neben Kirche auch klassisch stranden. "Sie haben kein Benzin mehr oder andere technische Probleme. Na, dann versuche ich, zu helfen", sagt er.



Auch andere Leute aus der Gegend guckten immer mal am Parkplatz vorbei, ob jemand Hilfe benötige. So sei das eben noch auf dem Dorf und in der Lausitz, freut sich Marko Mitscherling. Pfarrer Marko Mitscherling am Taufstein in der Peter und Paul Kirche. Er wünscht allen Reisenden, "dass sie gut und beschützt fahren und möglichst sicher ankommen". Bildrechte: MDR/Kathrin König

Gestrandet mit "Ölschaden"

Und tatsächlich: Vor dem Friedhof auf dem Parkplatz sehe ich später ein Auto mit Camper. Im Schatten des Gefährts kauert ein Rentner auf einem Stühlchen. "Wir haben einen Ölschaden", sagt er und blickt auf Taschen, Tüten, Koffer und Kartons, die um ihn herum ausgebreitet wurden.



In dem Moment tritt seine Ehefrau in die Tür des Campers und lacht. "Nicht, was Sie denken! Mir ist Sonnenblumenöl ausgelaufen. Jetzt muss ich alles abwischen", sagt Laima Kranz. Ihr Mann schimpft derweil leise in süddeutschem Dialekt über seine Frau, die aus Angst vor Speiseöl-Knappheit "ja unbedingt mehrere Flaschen mitnehmen musste".

Nach stundenlanger Autobahnfahrt war Laima Kranz froh, dass ihr Mann an der Autobahnkirche anhielt über Nacht. Wären doch nur nicht spezielle Vorräte in der Campingküche entzwei gegangen. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Nach neun Stunden Fahrt aus Baden-Württemberg hatten sie in der Nacht zuvor an der Autobahnkirche gehalten und erst einmal geschlafen. Die Kirche wollen sich die beiden aus Ludwigsburg auch noch ansehen - wenn ihre Sachen wieder ölfrei verstaut sind.

"Was ist Ihnen denn passiert?", ruft ein Mann und kommt zum Camper gelaufen. Rüdiger Zur aus Crostwitz hält immer mal am Parkplatz an. "Oft stehen hier Menschen, die ein Problem haben. Da helfe ich beim Reparieren mit."



Über den "Ölschaden" schmunzelt Rüdiger Zur beim kurzen Plausch mit den beiden mit. "Hinsehen und kleine Hilfen anbieten sind wichtig. Das ist uns in Deutschland ein bisschen abhanden gekommen", meint der Crostwitzer. Dabei wisse er, wie das ist "wenn man auf Reisen oder unterwegs selber in Not gerät. Da freue ich mich über jede Hilfe." Auch Rüdiger Zur empfiehlt den beiden einen Besuch der Autobahnkirche und verweist auch gleich auf die nahen Sehenswürdgkeiten.

Rüdiger Zur aus dem Nachbarort schaut immer mal am Parkplatz vorbei. Vielleicht braucht jemand Hilfe, dann will der Lausitzer anpacken. Bildrechte: MDR/Kathrin König

In der Kirche liegen auch Info-Blätter zu Rundwegen und Spaziergängen aus. Reisende können sich eine Viertelstunde oder bis zu 4,5 Stunden lang bewegen und beim Kennenlernen des Taucherwaldes, des Dorfes Uhyst oder des Klosters St. Marienstern die Füße vertreten.

Fazit: Nur Mut