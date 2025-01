Bildrechte: Fraunhofer Kunststoffzentrum Oberlausitz

Startklar ab März? Autonomer Bus soll künftig zum Bärwalder See fahren

19. Januar 2025, 10:00 Uhr

Das autonome Fahren nimmt immer mehr Tempo auf, hat aber noch Kinderkrankheiten. So sollte bereits im vergangenem Jahr am Bärwalder See ein autonom fahrender Bus die Menschen ans Wasser bringen. Doch es zeigte sich, dass das autonome Fahren im ländlichen Raum wesentlich komplizierter ist als gedacht. Und so muss der Selbstfahrbus nun neu gedacht und gebaut werden.