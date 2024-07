Bahn spricht von "Teilelektrifizierung mit polnischem Gleichstrom"

So werde es bis Ende 2026 zunächst eine Teilelektrifizierung mit polnischem Gleichstrom im Bahnhof Görlitz geben, hieß es von der Bahn. Die übrigen Gleise im Bahnhof Görlitz sollen dann mit dem deutschen Wechselstromsystem ausgestattet werden. Die Trennstelle zwischen beiden System werde "in diesem Zusammenhang zu einem späteren Zeitpunkt geplant". Aufgrund der geringen Abstände sei "davon auszugehen, dass sich die Trennung im Bahnhof Görlitz befinden dürfte".



Moderne Loks und Triebwagen sind je nach Baureihe mehrsystemfähig und können an den Trennstellen auf die jeweils angrenzenden Stromsysteme umschalten. Das wird beispielsweise auf den Strecken Berlin - Warschau oder Dresden - Prag sowie auf der Güterzugmagistrale Horka - Węgliniec (Kohlfurt) längst praktiziert. Aktuell können zwischen Görlitz und Zgorzelec sowie weiter nach Jelenia Góra (Hirschberg) oder Zielona Gora (Grünberg) nur Dieseltriebwagen fahren.

Bildrechte: imago images/Hanke

Von 1923 bis 1946 hing schon einmal Oberleitung von Schlesien aus

Der Fahrgastverband Pro Bahn verweist darauf, dass Görlitz vom damaligen Schlesien her zwischen 1923 und 1946 schon einmal an die Oberleitung der Eisenbahn angeschlossen war. Zugleich kritisiert die Fahrgastvertretung aber die bisherigen Versäumnisse. Ingo Koschenz, Referent für Osteuropaverkehre, sagte: "Der Bund hat den Ausbau der Strecken nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Dresden nach Görlitz gegenüber der polnischen Regierung im Jahr 2003 in einem Staatsvertrag fest zugesagt."



Während in Polen schon kurz danach die Bagger rollten - die Strecke Breslau - Zgorzelec wurde bis 2019 ausgebaut und elektrifiziert - sei in Deutschland 20 Jahre nichts passiert.

Fahrgastverband befürchtet fehlende Barrierefreiheit