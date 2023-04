Nach einem schweren Betrug in Bautzen fahndet die Polizei öffentlich nach dem Täter. Der Mann soll zusammen mit zwei Komplizen einen Bautzener um mehr als 260.000 Euro gebracht haben. Dem 64 Jahre alten Opfer wurde laut Polizei am Telefon von einer vermeintlichen Staatsanwältin gesagt, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Auch die vermeintliche Unfallverursacherin habe am Telefon noch einmal geschildert, was geschehen sein soll.

Für Hinweise, die zum Täter führen, sind 3.000 Euro Belohnung ausgelobt. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende November in Bautzen, als der Geschädigte in der Wohnung eines Angehörigen von den Betrügern telefonisch kontaktiert wurde. Um ihn zu schützen, ist die Polizei erst jetzt in die Öffentlichkeitsfahndung gegangen. Dem Betrogenen sei erst im Nachhinein bewusst geworden, welchen Wert er dem Betrüger übergab, sagte eine Polizeisprecherin.



Es lägen keine Hinweise vor, dass das Opfer vorher ausgespäht wurde. Laut der Polizeisprecherin käme es in unregelmäßigen Abständen immer wieder zur Häufung von Betrugsanrufen. An manchen Tagen würden der Polizei 20 bis 30 Versuche gemeldet. Die meisten Menschen seien aber inzwischen vorsichtig und kämen Geldforderungen nicht nach. Kürzlich habe ein Senior die Täter angesprochen, sie klängen wie Betrüger vor denen die Polizei immer warne. Daraufhin hätten die Anrufer wütend reagiert und gedroht, den vermeintlichen Angehörigen nicht zu helfen, weiß die Polizeisprecherin zu berichten. Die Betrüger hatten auf nahezu alle Nachfragen Antworten parat.