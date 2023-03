Kriminalität Telefonbetrug: Rentnerin aus Region Plauen verliert 30.000 Euro

Seit Jahren treiben Telefonbetrüger auch in Sachsen ihr Unwesen. Vor allem ältere Menschen werden von ihnen per Enkeltrick oder Schockanruf immer wieder um viel Geld erleichtert. Jetzt war eine Rentnerin in der Region Plauen betroffen. In Südwestsachsen hatten sich die Fälle zuletzt gehäuft. Die Polizei setzt auf verstärkte Präventionsarbeit.