Durch das beherzte Eingreifen eines Feuerwehrmannes konnte ein angetrunkener Geisterfahrer auf der Autobahn 4 von Dresden nach Görlitz gestoppt werden. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige in der Nacht zum Sonntag an der Anschlussstelle Ohorn in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Der Feuerwehrmann sei mit seinem Wagen gleichfalls auf der Autobahn unterwegs gewesen und habe blitzschnell reagiert. Er stellte sich mit seinem Fahrzeug dem auf dem Standstreifen stehenden Geisterfahrer in den Weg, so dass dieser seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, hieß es.