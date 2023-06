Bisher hatte die Stadtbibliothek in Kamenz wochentags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende war sie zu. Seit dieser Woche aber kann man bis 21 Uhr Bücher ausleihen oder zurückgeben, an den Computerarbeitsplätzen recherchieren oder in den Zeitungen stöbern. Auch am Wochenende ist das nun von 9 bis 21 Uhr möglich. Damit wolle man die Nutzung der Bibliothek für alle flexibler machen, sagt deren Leiterin Marion Kutter.