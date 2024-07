Nach einer großen Rutschung im März 2021 an einem Ufer des Knappensees sieht das Oberbergamt auch die Notwendigkeit der Sanierung noch einmal bestätigt. Werner Petrick und seine Mitstreiter haben aber auch da Zweifel, schließlich sei die Rutschung erst während der Sanierungsarbeiten dort passiert. Die Rutschung ist auch der Grund, weshalb die Öffnung des Sees sich so weit nach hinten schiebt. Wegen ihr muss das Uferstück noch einmal extra gesichert und saniert werden. Die Knappensee-Rebellen wollen aber trotz der Vereinsauflösung weiter am Thema dranbleiben. Sie wünschen sich wenigstens eine Teilöffnung des Sees, die weit vor 2030 liegt. "Mit der Öffnung des Sees steht und fällt die Investitionstätigkeit am See", sagt Werner Petrick. Denn wer wolle sich schon an einem See ansiedeln, an dem man nicht baden kann.