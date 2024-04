Das Bistum Dresden-Meißen hat das Phänomen der "blutenden" Madonna von Ostro wissenschaftlich an der TU Dresden untersuchen lassen. Das Ergebnis: Die rötliche Färbung kam durch eine Ansammlung von Milben zustande. Das teilte das Bistum am Dienstag mit. Die Bestimmung der genauen Milbenart dauere noch an.